巨人が２３日、「ジャイアンツ・ファンフェスタ“延長戦”２００２年優勝メンバー同窓会」としてトークショーを東京ドームで開催。ＯＢの清原和博氏（５８）、松井秀喜氏（５１）、上原浩治氏（５０）が参加した。大トリで「背番号５、清原和博」のアナウンスから、長渕剛の「とんぼ」が流れる中で登場するとファンから大歓声。久しぶりの東京ドーム来場に「何十年ぶりでしょうかね。本当にこんな機会をいただいて感謝していま