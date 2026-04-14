シリーズ第29作目となる劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、ついに4月10日に公開。その快進撃に衝撃の声が広がっている。【写真】「弁当箱じゃねぇか!笑」コナン君のスケボーを再現したポップコーンボックス横浜・みなとみらいが舞台の最新作『ハイウェイの堕天使』最新作の舞台は、横浜・みなとみらい。バイクの祭典に向かっていたコナンたちの目の前で、謎の“黒いバイク”と神奈川県警交通機動隊の萩原千速がカ