前日５日に支配下登録された巨人・平山功太内野手（２２）が６日に、ジャイアンツ球場で休日返上の練習を行った。室内練習場でおよそ３０分間、矢野謙次巡回打撃コーチ（４５）からマンツーマン指導を受けた。今季、入団３年目の平山は３月１５日のオープン戦・日本ハム戦（東京ドーム）で一軍に合流。「１番・中堅」で即スタメン出場すると、相手先発・有原から今年チーム初の本塁打を放ち、猛打賞を記録するなど存在感をいか