６日（日本時間７日）にクリーブランドで開催されたガーディアンズ―ロイヤルズ戦で２１世紀初となる珍プレーが成立した。１―１で同点の４回一死一塁からガーディアンズの５番・ホプキンスが三遊間へライナーを放った。ロイヤルズの三塁手・ガルシアは横っ飛びしたが、打球はグラブに弾かれてポロリ。すると回り込んでいた遊撃手のウィットがすかさすボールを拾い上げて二塁送球。二塁手・インディアから一塁手・パスカンティ