「韓国のイチロー」の長引く不振に母国メディアのイライラが募っている。韓国メディア「ＳＰＯＴＶニュース」は９日、「イ・ジョンフまた無安打→４月打率８分３厘って…スランプが長すぎる」との記事を配信した。ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手（李政厚＝２７）は８日（日本時間９日）の本拠地フィリーズ戦で２試合ぶりにスタメン復帰。「５番・右翼」で出場した。だがチームが５―０で快勝するなか４打数無安打１三振と音