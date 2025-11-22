私は「会いに行けるアイドル」が主流になってから、推し活文化が発展したように思う。令和の今は漫画・映画・俳優・作家・配信者・アイドルなど、何かを推さない人はかなり少ないのではないか？と感じるほどだ。以前は、握手会やライブなどへ足を運ぶことに勇気が出ない人々が多かった。推し活が盛んになってからは“誰かを応援すること”を批判する大人たちが減り、初心者でも気軽に飛び込めるイベントも続々と開催されている