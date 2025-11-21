「怠けてる」「仕事のミスが多い」。制御できないほどの眠気に襲われ、学校でも職場でも非難され続けてきたというあこちさん。異変を感じてから実に15年経って、自身の症状が病気だったことを知ることになります。 【写真】「運動会では応援団」を務めるも…体に異変を感じた中学時代のあこちさん （全14枚） 誰にも理解されない「強い眠気」を繰り返し 中学の入学式にて母と ── 制御できないほどの眠気に