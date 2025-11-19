COP30の閣僚級会合で演説する石原環境相＝18日、ブラジル・ベレン（共同）【ベレン共同】ブラジル・ベレンで開催中の国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）で18日、議長国ブラジルが化石燃料からの脱却や、再生可能エネルギー活用3倍を目指すなどの選択肢を併記した決定文書の素案を提示した。これまでの議論で出た各国の意見を踏まえてまとめられている。ブラジルは先住民の言葉に由来する「ムチラン」（共通課題