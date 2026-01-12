アメリカのウォール・ストリート・ジャーナル紙は2026年1月8日、中国が日本企業へのレアアース輸出を制限し始めたと報じた。これは非常に重い経済的圧力となる。レアアースはEV（電気自動車）のモーター製造やハイテク産業に不可欠な資源であり、日本は約6割を中国からの輸入に頼っており、物価高への懸念が指摘されている。日本の資源戦略を根底から問い直す局面だ。レアアースの「中国一強」は偶然ではなく構造そもそも、なぜレ