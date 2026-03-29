米国とイスラエルによるイラン攻撃で、中東からの石油供給が混乱し、歴史的な石油ショックと燃料価格の高騰を招いている。米CNNは「この混乱は激しい価格競争と成長鈍化に直面して苦境に立たされている中国のEV（電気自動車）産業にとって絶好のタイミングで訪れた」と伝えた。CNNは「中国が低価格EV市場における世界的なリーダーとなるのを支えた国家支援は、同時に国内自動車メーカーにとって熾烈（しれつ）な競争環境を生み出し