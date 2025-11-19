NPB通算66勝のベテラン投手・武田翔太が韓国SSGランダースに入団した。10月にソフトバンクから戦力外通告を受けた後、アジア枠を通じて隣国に新天地を求めた。まさに危機がチャンスに転じた形だ。【写真】武田にも熱烈応援？SSGチアガールの完璧美スタイルSSGは11月16日、武田の獲得を正式発表した。球団は今年8月に行われたソフトバンク二軍の練習試合で武田の投球をチェックしたとし、「当時はバランスが完璧ではなかったが投球