《妻として母として、また自分1人として、更にパワーアップできるようにHappyに過ごしたいと思います！笑う門には福来るです！》【写真】源田の「サレ妻」元乃木坂46・衛藤美彩のキラキラ投稿が切ない《自分の命を大切に、周りの方々の命を大切に、当たり前の日常に感謝して今年も頑張って行きたいと思います！》母親になって初めて迎えた2023年1月4日、そして能登半島地震の被災者を慮りつつ迎えた2024年1月4日。2年連続で自身