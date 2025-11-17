「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）11月15日（土）放送は、第22回「コンビ愛確かめ選手権」後編。トータルテンボス（大村朋宏、藤田憲右）、東京ホテイソン（ショーゴ、たける）、エバース（佐々木隆史、町田和樹）のコンビの絆を確かめる。たけるのヤバイ秘密が露わに！？【動画】性欲が強い彼女のために…東京ホテイソン たけるのヤバイ秘密恋愛体質のたけるのヤバイ秘密コンビ別の質問に対し、相方の回答を予想する「コンビ