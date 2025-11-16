―［インタビュー連載『エッジな人々』］― ’11年の大ヒットドラマ『マルモのおきて』で一躍知られるようになった“国民的子役”も、今は21歳。“福くん”というイメージを背負いながらも、「みんなが思うようないい子ちゃんではない」と言う。子役を経て成長した俳優・鈴木福が、等身大の自分と向き合う現在地を語る。1歳でデビューしてから、今年で芸歴20年。国民的ドラマ、NHK連続テレビ小説出演、情報番組司会など、子役時