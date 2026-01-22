2月27日から配信されるHuluオリジナル『時計館の殺人』の追加キャストとして、鈴木福、神野三鈴、矢島健一、六平直政、角野卓造、嶋田久作、伊武雅刀、池田鉄洋、仲村トオルの出演が決定。あわせて本予告が公開された。 参考：『時計館の殺人』に山中崇、今野浩喜、向里祐香ら出演2部制で2026年2月27日より配信へ 本作は、2024年3月に配信されたHuluオリジナル『十角館の殺人』の続編。前作は配信スタートから1週間