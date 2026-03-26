俳優の鈴木福（21）が26日、日本テレビ系『ZIP!』（月〜金前5：50）を卒業した。木曜パーソナリティとして約3年間出演し、番組のエンディングで感謝の思いを伝えた。稲葉浩志カバーの「タッチ」が反響「中毒過ぎてヤバい」「これはバズる」配信1週間で300万回再生突破大谷翔平＆イチローの名場面と合わさる番組では、これまで鈴木が取材してきた企業の社長たちから卒業メッセージがVTRで紹介された。これを受け鈴木は「泣く