「年末年始のお出かけではこんなトラブルにお気を付けください」と、2025年12月18日放送の「ZIP！」（日本テレビ系）で総合司会の水卜麻美アナは呼びかけた。「？よミトく！」コーナーで「帰省や旅行でトラブル注意」と、新幹線車内でありがちなトラブルを2つ取り上げた。キャリーケースで背もたれが倒せない水卜アナは「1つはキャリーケースで座席が倒せないというトラブルです」という。後ろの座席の人にキャリーケースを足元に