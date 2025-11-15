「カメムシ混入」や「2026年度から小学校で始まる給食無償化で現場混乱」など、なにかと話題を集める学校給食。いまSNSで炎上しているのは「宗教上の配慮で、いただきますの挨拶が廃止・任意化されている」という噂と「誤発注による大量廃棄」だ。関係各所に取材すると「事実と異なりますね」との声が聞こえてきた。いったい何が起こっているのか。 【画像】給食で何かと話題の福岡市、今年4月には「ポツンと唐揚げ１個だけ