第76回NHK紅白歌合戦 スポーツ報知 「紅白歌合戦」NHKが嵐の出場可能性に言及「継続的に交渉を続けたい」 2025年11月14日 14時54分 ざっくり言うと NHKは14日、「第76回NHK紅白歌合戦」出場歌手表会見を開いた 制作統括の篠原伸介氏は、嵐について「大変注目の大きい方だと思う」と言及 注目度の高いアーティストには「引き続き、継続的に交渉を続けたい」とした