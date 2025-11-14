ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「鶏のから揚げ」1カ月間に食べる個数が最も多い都道府県は「福島県… 唐揚げ 調査結果 まいどなニュース 「鶏のから揚げ」1カ月間に食べる個数が最も多い都道府県は「福島県」 2025年11月14日 11時32分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ニチレイフーズが「全国から揚げ調査2025」を発表した 1カ月間に食べる個数が最も多い都道府県は「福島県（72.2個）」に から揚げの好きな部位では、「もも（82.9％）」がダントツとなった 記事を読む おすすめ記事 記念日が“3番目”に多い11月11日 『チンアナゴの日』『ベースの日』など登録されている記念日は約3000件 2025年11月11日 21時45分 高野連が今夏甲子園出場校アンケート報告 井本事務局長「来年以降うまく活かしていけたら」 2025年11月7日 17時40分 ドジャース大谷翔平のカードが金融商品化 1枚約1000万円に高騰！4年前の50倍に 2025年11月11日 14時57分 日経平均10日前引け＝反発、490円高の5万766円 2025年11月10日 11時31分 サウナドリンク『ととのった』で 全国400施設導入の経営者が次に挑む。“弟の死と経営危機”を乗り越え「言葉の力」を届ける応援型エナドリ、クラウドファンディング開始 2025年11月14日 9時30分