【その他の画像・動画等を元記事で観る】 宇多田ヒカルが、3つのRemix楽曲とインストゥルメンタルなどを加えたバンドル版「Mine or Yours」を11月26日に配信リリースする。 ■アナログレコード盤『Mine or Yours』と同日リリース 5月にリリースされ、“綾鷹”のCMソングに起用、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』でのパフォーマンスなどで大きな話題となった、宇多田ヒカルの最新曲「Mine or