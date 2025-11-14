宇多田ヒカル、バンドル版『Mine or Yours』配信リリース決定！『THE FIRST TAKE』音源を初収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

宇多田ヒカルが、3つのRemix楽曲とインストゥルメンタルなどを加えたバンドル版「Mine or Yours」を11月26日に配信リリースする。

■アナログレコード盤『Mine or Yours』と同日リリース

5月にリリースされ、“綾鷹”のCMソングに起用、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』でのパフォーマンスなどで大きな話題となった、宇多田ヒカルの最新曲「Mine or Yours」。10月よりYaeji、The Bllessed Maddonna、Bella Booと3人の世界的プロデューサーによるRemix楽曲が立て続けにリリースされ、大きな話題に。

11月26日にアナログレコード盤『Mine or Yours』がリリースされるが、同日にバンドル版のデジタルアルバムのリリースも決定した。

アナログレコード盤には、オリジナル版の「Mine or Yours」と、Yaeji、The Bllessed Maddonna、Bella Booによる3種のリミックス作品を収録。

■バンドル版デジタルアルバムには「Mine or Yours - From THE FIRST TAKE」を初収録

バンドル版デジタルアルバムには、オリジナル版とそのインストゥルメンタル音源、既発のリミックス音源3種に加え、「Mine or Yours - From THE FIRST TAKE」を初収録。2025年の宇多田ヒカルの活動の大きな話題のひとつであった楽曲「Mine or Yours」をさまざまな形で届ける。

バンドル版のリリースを記念してプレオーダーキャンペーンが14日よりスタート。リリース日前日の11月25日23時59分までに、iTunesプレオーダーで、Mine or Yours ロゴがあしらわれた「オリジナルルーラー」が。プレアド/プレセーブで 待ち受け画面をプレゼント。詳細は配信予約キャンペーン特設ページまで。

■東京・大阪のタワーレコードにてDJイベント開催決定

また、11月26日に発売されるアナログレコード盤『Mine or Yours』のリリースを記念して、東京・大阪のタワーレコードにてDJイベントの開催が決定。

12月7日のタワーレコード梅田NU茶屋町店にDJダイノジ/DJ KOMORI、12月9日のタワーレコード渋谷店にオカモトレイジ（OKAMOTO’SINGLE）/ BiBiYUAの出演を予定。各店舗では、アナログレコード盤購入者限定で、会場の観覧エリアに入場できる「入場引換券」「整理番号付き優先入場券」を先着で配布。当日の模様は、両日程、宇多田ヒカルスタッフインスタグラムアカウントより生配信を予定。イベントの詳細は、宇多田ヒカルのオフィシャルホームページまで。

■リリース情報

2025.10.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Mine or Yours(Yaeji Remix)」

2025.10.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Mine or Yours(The Blessed Madonna’s GODSQUAD Mix)」

2025.11.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Mine or Yours(Bella Boo Remix)」

2025.11.26 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Mine or Yours(Bundle)』

2025.11.26 ON SALE

ANALOG『Mine or Yours』

■関連リンク

「Mine or Yours」デジタルキャンペーン

https://cp.digle.tokyo/utadahikaru/mineoryours/

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/

■【動画】宇多田ヒカル - Mine or Yours / THE FIRST TAKE