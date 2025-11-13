ニューストップ > 国内ニュース > 「どうすればこうなるの？」福島県の参道で車がひっくり返る 会津若松市 福島県 FNNプライムオンライン 「どうすればこうなるの？」福島県の参道で車がひっくり返る 2025年11月13日 15時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 6日に福島・会津若松市の神社の参道で車が横転し、ひっくり返った 事故直後の様子を目撃した人からは「どうすればこうなるの？」との声も 車は観光客が運転しており、「契約者専用駐車場」から出てきたとみられる 記事を読む おすすめ記事 【全文】夫婦で「ばけばけ」出演 柄本時生＆さとうほなみが結婚「本日入籍いたしました」 2025年11月13日 10時35分 「すみませんでした」記者が思わず謝罪…小野田経済安保大臣の逆鱗に触れた“質問” 2025年11月13日 6時0分 整理券に「ハズレ」混ぜて配布 テニプリイベントの混雑対応が物議 2025年11月12日 13時54分 【全文】北京五輪柔道金メダリスト・石井慧「死を覚悟した」医療トラブルで一時″寝たきり″を衝撃告白 2025年11月13日 8時0分 3年前に行方不明に 当時中学3年生だった梶谷恭暉さん「大好物の唐揚げを作って待っていた」我が子の帰りを待ち続ける母親は【岡山】 2025年11月13日 7時54分