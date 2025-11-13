お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。TBS系「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）のオンエアを見て、怒りをあらわにした。9月に声帯ポリープ切除手術を受け、1週間発声禁止となったクロちゃん。12日放送の「水ダウ」では、その期間を隠し撮り。10個の仕掛けへの対応を検証する企画「サイレントクロちゃん」が放送された。手術から1週間後、病院で声を出すシーンに