私（フクオカナツキ、30代）は夫（タミオ、40代）と5歳の娘（リナ）、2歳の息子（コウ）との4人暮らし。私は結婚当初から義母（マサヨ、70代）と義父（ヒデトシ、70代）のことが苦手で距離を置いています。しかしある日、私は夫婦で使っている写真共有アプリの写真を義両親も見ていることに気付きました。私が何度も問い詰めると、夫は写真共有アプリのIDとパスワードを義両親に教えたことを認めて開き直ったのです。夫の親でも、