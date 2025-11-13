＜無神経な義母と＞「ヨメが神経質すぎ」ウザー！子どもを守るためブロック！すっきり【第4話まんが】
私（フクオカナツキ、30代）は夫（タミオ、40代）と5歳の娘（リナ）、2歳の息子（コウ）との4人暮らし。私は結婚当初から義母（マサヨ、70代）と義父（ヒデトシ、70代）のことが苦手で距離を置いています。しかしある日、私は夫婦で使っている写真共有アプリの写真を義両親も見ていることに気付きました。私が何度も問い詰めると、夫は写真共有アプリのIDとパスワードを義両親に教えたことを認めて開き直ったのです。
夫の親でも、私にとっては元他人です。「どんな写真を見られても大丈夫」とは決して思えません。
夫は、私が義両親と距離を置いている理由もわかっていなかったようです。「気に入らないことがあったからだろ」と、まるで私が悪いかのような言い方です。
私が義両親を許せないのは、わが子にケガをさせても謝りもせずにヘラヘラしていたからです。無事だったから問題ないという話ではありません。
私は夫に、アプリのIDとパスワードを変えるよう話しました。もし変えないのであれば、義両親に見られたくない写真を消すということも。
夫は「消す必要ある？」と言ってきましたが、写真の閲覧許可をしていない人から勝手に見られるのは、私にとっては立派なプライバシーの侵害です。
夫は義母に写真共有アプリを使えなくなると連絡したようですが、うまく伝えなかったのか、義母は私にダメ出しのような連絡をしてきました。義母はわが家のプライベートな写真を盗み見たのに、反省するどころかまるで私をおかしな人扱いして諭してきたのです。本当に腹が立ちます。
夫の親だし、子どもは義両親を嫌っているわけではないからと思って、義両親と連絡できる状態にはしていました。でももうその必要性も感じません。夫や義母の自業自得です。
私は義両親に無断で写真共有アプリの写真を見られていたことに強い嫌悪感を覚えました。
私がその気持ちを伝えても、夫は理解しようとすらせず、義母は反省するどころか「神経質すぎる」と言ってきたのです。
あまりに腹が立った私は義母をブロック。夫の親だからと完全に疎遠になることは避けていましたが、もう限界です。
許可なく私生活を覗かれたことに強い拒否感を抱いた私は、これからも義両親に子どもを会わせるつもりはありません。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
