バッファローが４連騰し年初来高値を更新している。１２日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１０６０億円から１１２０億円（前期比２１．８％減）へ、営業利益を４５億円から７７億円（同１３．５％減）へ、純利益を３２億円から６５億円（同８．２％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各４０円の年８０円から中間・期末各６０円の年１２０円（前期１２０円）に引き上げたことが好