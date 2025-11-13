ＢＵＦが４連騰、２６年３月期業績・配当予想の上方修正と株主優待制度の拡充を好感◇

バッファロー<6676.T>が４連騰し年初来高値を更新している。１２日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１０６０億円から１１２０億円（前期比２１．８％減）へ、営業利益を４５億円から７７億円（同１３．５％減）へ、純利益を３２億円から６５億円（同８．２％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各４０円の年８０円から中間・期末各６０円の年１２０円（前期１２０円）に引き上げたことが好感されている。



シマダヤ<250A.T>のスピンオフにより減収減益となったものの、パソコン周辺機器が前期の値上げの浸透や為替が想定よりも円高で推移したことなどを受けて収益が改善。８月２９日に国内における独占販売契約を終了した「Ａｉｒｄｏｇ」シリーズの寄与もあり、ＩＴ関連事業のみでは増収増益となった。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高６０１億２００万円（前年同期比１８．７％減）、営業利益５５億４８００万円（同８４．４％増）、純利益４６億１６００万円（同２．４倍）だった。



同時に２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を拡充すると発表しており、これも好材料視されている。現行制度では、毎年３月末日及び９月末日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、継続保有期間に応じてデジタルギフトを３０００円相当または５０００円相当贈呈していたが、新制度では一律５０００円相当（年１万円相当）のデジタルギフトを贈呈する。



