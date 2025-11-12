ジェイアール東海ツアーズは、「ブラックフライデーセール」を11月14日午後1時から12月1日午後8時まで開催する。対象プランは「ブラックフライデーセール」、「ブラックフライデーセール ラグジュアリー」と記載のこだわりツアーで、対象旅行期間は2026年1月5日から3月31日まで（一部施設で除外日あり）。設定エリアは東京、舞浜・新浦安、神奈川、静岡、愛知、岐阜、三重（伊勢志摩・鳥羽）、京都、奈良、滋賀、大阪、ユニバーサ