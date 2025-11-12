映画監督のリー・タマホリが死去した。75歳だった。2002年公開の「007／ダイ・アナザー・デイ」などで知られるニュージーランド出身のタマホリが、パーキンソン病との闘病生活の末、自宅で安らかに息を引き取ったことを遺族が明かした。1994年のデビュー作「ワンス・ウォリアーズ」で世界的に高い評価を獲得し、モーガン・フリーマン主演の2001年公開作「スパイダー」でも成功。ピアース・ブロスナンがジェームズ・ボンド役を演じ