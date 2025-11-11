ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 消費税ゼロから商品券に…国民がガッカリ 財務省の壁は超えられない… 物価 政治家 高市早苗 消費税 時事ニュース 財務省 週刊女性PRIME 消費税ゼロから商品券に…国民がガッカリ 財務省の壁は超えられない？ 2025年11月11日 11時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「商品券」などの配布で個人消費を促すという新政権の「経済対策の素案」 ネット上ではガッカリする国民の声が上がっていると週刊女性PRIMEが報じた 財務省に影響力を持つ麻生太郎氏が減税に反対しているのだとジャーナリスト 記事を読む おすすめ記事 Perfumeあ〜ちゃん、一般男性との結婚発表 お相手はファン「心から応援してくれている」【コメント全文】 2025年11月11日 12時4分 ＪＲ東日本のモバイルスイカ、決済枠上限を２万円から「数十万円」規模へ 2025年11月10日 21時10分 辛坊治郎氏、立花容疑者の逮捕に私見「ちょっとこれはありえない」「警察が介入するのは間違っている」 2025年11月10日 20時58分 水卜麻美アナウンサーが涙の追悼「ごめんなさい、絶対泣かないと思ってたのに…」急逝の菅谷大介アナとの最後の会話明かす「菅谷さんすごく聞き上手なので」 2025年11月11日 8時59分 三山凌輝、脱退発表後の“不満ぶちまけ”投稿が波紋…BE:FIRSTメンバーの謝罪動画には「知らなかった」 2025年11月10日 18時11分