【プレミアリーグ第11節】(シェルハースト パーク)クリスタル・パレス 0-0(前半0-0)ブライトン<警告>[ク]ジェフェルソン・レルマ(90分+1)[ブ]ファビアン・ヒュルツェラー(12分)、カルロス・バレバ(60分)、ジョルジニオ・ルター(65分)、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(90分+1)、ヨエル・フェルトマン(90分+5)└日本人対決は実現せず…鎌田先発のパレスと三笘不在のブライトンはスコアレスドロー