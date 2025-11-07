超特急 メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が7日、都内で行われた映画『超特急 The Movie RE:VE』の公開初日舞台挨拶に登壇し、メンバー9人（カイ、リョウガ、タクヤ、ユーキ、タカシ、シューヤ、マサヒロ、アロハ、ハル）が撮影裏の爆笑エピソードを明かした。【写真】『超特急 The Movie RE:VE』公開初日舞台挨拶の模様本作は、2025年夏に東京・兵庫・愛知・埼玉の4都市で約10万人を動員したグルー