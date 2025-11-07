イングランド・プレミアリーグのトットナムが来年１月の移籍市場でスペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）の獲得に向けて?満額?を準備している。スペインメディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ・ＮＥＴ」は「久保の姿が新たな力強さでトットナムのレーダーに再び現れた。Ｒソシエダードの日本人サッカー選手はプレミアリーグのような厳しいリーグへのステップアップを検討しており、ロンドンのクラブは獲得のた