中国自然資源部が発表 第1〜3四半期の海洋生産総額が約171兆円に 2025年11月4日 17時20分 中国自然資源部は11月3日、第1〜3四半期（1〜9月）の海洋生産総額が前年同期比5．6％増の7兆9000億元（約171兆円）となり、安定の中で成長がみられる良好な状況を示したと発表しました。中国の主要な海洋伝統産業は第1〜3四半期に好調を維持し、海洋船舶の新規受注量、完成量、手持ち受注量が引き続き世界トップを維持しました。中国のグリーン船舶製品の技術革新と供給能力は持続的に向上し、新規に受注したグリーン船舶の国際市