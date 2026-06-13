◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテーDeNA(13日、ZOZOマリン)ここまで6連敗中のDeNA。この日は試合序盤から打線が奮起し、2回表までに10点リードとしています。対するロッテの先発は田中晴也投手。初回の1アウト1塁の場面では、佐野恵太選手が先制タイムリーを放ちます。さらに筒香嘉智選手もヒットで続くと、1アウト1、3塁からゴロの間に1点を追加。初回から幸先良く2点を先取します。さらに2回にも、四球とヒットで1アウト1、2塁の好