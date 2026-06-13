キャンプ中の移籍決定は、異例と言えるかもしれない。今季のヨーロッパリーグ（EL）で準優勝と躍進したフライブルクは現地６月11日、アンデルレヒトから日本代表FW後藤啓介を完全移籍で獲得したと発表した。アンデルレヒトからレンタル中のシント＝トロイデンで11ゴールを挙げた大型ストライカーは、５大リーグ初挑戦となる。同日、日本代表の練習後に取材に応じた21歳は、新天地が決定し、北中米ワールドカップに向けて、