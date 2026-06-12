アメリカのトランプ大統領は11日、攻撃の応酬が続くイランに対し、「今夜も極めて激しい攻撃を加える」と表明しました。実際に攻撃すれば3日連続となり、戦闘のエスカレーションへの懸念が高まります。トランプ大統領は11日、自身のSNSで「アメリカは今夜、イランに対し極めて激しい攻撃を加える」と表明した上で、「そう遠くない将来、我々はカーグ島やその他の石油インフラ拠点を制圧し、ベネズエラと同様に、イランの石油・ガス