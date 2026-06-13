韓国発の人気コスメブランド「BANILA CO（バニラコ）」が、2026年6月24日から表参道で期間限定POPUP STOREを開催します。話題のクッションファンデーション限定パッケージをはじめ、POPUP限定商品や先行発売アイテム、さらに豪華な来場特典や購入者プレゼントまで盛りだくさん♡コスメ好きなら見逃せない特別イベントの魅力を詳しくご紹介します。 BANILA CO POPUP限定アイテムに注目 今回のPOPUP最大の見