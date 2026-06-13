中央調査社は１２日、第３４回人気スポーツ調査の結果を発表し、２月に開催されたミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来さん、木原龍一さんが組んだ“りくりゅう”（木下グループ）が、「最も好きなスポーツ選手」で２位に入った。１位は５年連続でＭＬＢドジャースの大谷翔平。３位はマリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏だった。調査期間は５月中旬の１１日間で