音楽ユニット「ホフディラン」の小宮山雄飛（52）が13日、自身のインスタグラムを更新し、仲良しの女優でフリーアナウンサーの田中みな実（39）とのショットを公開した。「ピンポイントで『ここの冷やし中華を食べたい！』というので、珍しく蕎麦ではなく、冷やし中華を食べに代官山・有昌さんへ」と書き出し、冷やし中華の皿を手にした2ショットを投稿。黒トップス姿の田中について「ピラティスの帰りだそうで、完全なすっぴ