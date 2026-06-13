皇居・東御苑の売店で売られ、爆発的な人気が出て昨年末から販売を中止していた通称「皇居財布」が、再販売されることになった。財布は菊の紋章が入った革製で、昨年春頃からＳＮＳで「品質が良いのにリーズナブル」といった口コミが広まり、大人気に。ちまたで皇居財布と呼ばれるようになった。昨年１１月以降は、東御苑の前に開園前から長蛇の列ができるなど混乱も生じていた。このため、売店を運営する公益財団法人「菊葉