女優泉ピン子（78）が13日放送のニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト出演。自身がリポーターとして出演していた「テレビ三面記事ウィークエンダー」（日本テレビ、75年4月〜84年5月）の降板理由を明かした。同番組は全国ニュースで伝えられることがないB級事件について、リポーターが再現フィルムなどを使って解説していた。泉は同番組で知名度を上げたがのちに降板している。