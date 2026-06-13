シンガーソングライターのナオト・インティライミ（46）が13日、この日予定していた新潟公演を延期することを発表した。午前11時48分に公式Xを更新。開演時間の午後6時の約6時間前の発表となった。公式サイトでは「一昨日よりナオト本人が体調不良を訴え、できる限りの対応・処置を行っておりましたが現時点で本日の公演でお客様にご満足いただけるパフォーマンスをお届けすることは難しいと判断いたしました。協議を重ね、な