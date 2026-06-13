東京地裁などが入る裁判所合同庁舎＝東京・霞が関街頭で受けたインタビュー動画がインターネット上で公開され、複数の中傷コメントが付いても削除要求に応じず被害を広げたとして、出演した女性が東京都の制作会社に動画の削除と慰謝料など220万円の賠償を求めて東京地裁に提訴したことが13日、分かった。女性の代理人弁護士によると、街頭取材を巡る賠償請求訴訟は珍しい。提訴は5月24日付。訴状によると女性は2024年、東京・