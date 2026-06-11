アメリカのトランプ大統領は11日、「今夜、イランに対して極めて激しい攻撃を行う」と表明しました。アメリカ軍が11日もイランを攻撃すれば3日連続での攻撃となります。トランプ大統領はSNSに投稿し、「そう遠くない将来、カーグ島やその他の石油インフラの拠点を制圧し、ベネズエラと同様に石油・ガス市場を完全に掌握することになるだろう」と主張しています。