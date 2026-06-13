玉野海上保安部によりますと、きょう（13日）午前、香川県直島町沖で釣りをしていたミニボートが転覆し、男性2人が海に転落しました。2人は救助され、けがはありませんでした。 【写真を見る】「ミニボートが転覆、男性2名がボートにつかまり救助を求めている」と通報、釣り中の男性2人がバランスを崩し海に転落【香川県直島町沖】 航行中のプレジャーボートが発見 きょう午前10時52分ごろ、香川