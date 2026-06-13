ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬・デコピンの最新の様子が公開された。大谷はデコピンが日本酒の瓶をモチーフにしたぬいぐるみを口にくわえてハシャぐ動画を投稿。デコピンは最後にぬいぐるみをボトリと落としてしまい、ぼう然としており終始、愛くるしい姿を見せた。このぬいぐるみは「祝酒」「番犬」「戌蔵酒造」と書かれており、ネットでは税込み