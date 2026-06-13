ゲーム配信プラットフォームのSteamを運営するValveは、スタンドアローン型のVRヘッドセットである「Steam Frame」を2026年夏に発売予定です。このSteam Frameが、アメリカ国内に輸入されているとテクノロジーメディアのThe Vergeが報じています。Valve just imported 13 tons of VR headsets in one day | The Vergehttps://www.theverge.com/news/949517/valve-vr-headset-import-records-steam-frame-steam-machine-game-consol