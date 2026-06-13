犬が調子が悪いときにみせるサイン 犬は体調が悪いことを隠そうとすることがよくあります。心身の限界ギリギリまで、体調が悪いことを誰にもバレないようにと、いつも通りに振る舞おうとするのです。 これは、野生で暮らしていた頃の名残であり、動物としての本能でもあります。野生であれば、体調が悪く弱った姿を見せてしまっては、外敵に命を狙われてしまいやすくなるためです。 飼い主が愛犬の異変に気づいたと